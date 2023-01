El juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, ha comenzado a destapar las interioridades que se registraban en La Fortaleza durante el histórico verano del 2019, en el que protestas masivas desembocaron en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.

Según reveló este martes el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas, durante su revelador testimonio ante el juez federal Francisco Besosa, lo que reinaba era el “caos” y la administración de Rosselló estaba “sangrando” a causa de despidos masivos de oficiales públicos y acusaciones de corrupción.

No obstante, alegó que la administración tomó el camino de no dejarse extorsionar por Díaz Colón y no detener con dinero la publicación el controvertible chat de Telegram que ocasionó la marejada de manifestaciones en contra de Rosselló.

Contó que, por no guiarse por el miedo que pudiesen causar las amenazas que en lo personal recibía del acusado, fue que se llegó a la determinación de despedir al exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Esto, aun cuando el hijo de este, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, tenía evidencia para pudiese perjudicar a Rosselló.

Recordó que para el 24 de junio de 2019 Maldonado Gautier denunció una supuesta “mafia institucional” en el gobierno. Entonces, ocurrió el despido.

“Por eso decidió (Rosselló) despedirlo, porque vimos que estaban ejecutando la amenaza”, sentenció Maceira Zayas durante su testimonio.

Los acontecimientos salieron a la luz en el primer día del desfile de prueba en este juicio federal en el que Díaz Colón está acusado de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal en relación al controvertible chat de Telegram.

El testimonio principal del día lo fue el de Maceira Zayas, quien se supone que mañana continúe declarando. Trascendió que este fue el que presentó la querella ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en contra de Díaz Colón por la extorsión y amenazas que alegó recibió de su parte el 20 y 21 de junio de 2019 y el 16 de julio de este mismo año.

Comentó en dos ocasiones que el comportamiento de Díaz Colón fue como el de un “gánster” en una película.

“Como dije antes, era algo que solo pensé ver en películas y no en la vida real”, afirmó, al confesar que se trató de la primera vez que recibió un acercamiento ilegal.

Las primeras amenazas

Fue el 20 de junio de 2019 que se alega que el acusado tuvo el primer contacto con el exfuncionario para solicitar dinero y otros beneficios a cambio de que no se publicara el chat. Lo hizo por mensajes secretos en Telegram, que Maceira Zayas dijo que guardó antes de que desaparecieran.

Uno de los mensajes leía: “Caballo, si Fortaleza no deja de joder con Raúl Maldonado (Nieves), el hijo del (exsecretario de Hacienda), Raúl Maldonado, tiene pruebas contundentes para joder esta administración comenzando con Ricardo Rosselló. Según Raúl, ‘hijo de RM (Raúl Maldonado)’, eres tú y Fortaleza el que está detrás de este tiroteo hacia Raúl Maldonado”.

Otro establecía: “Te lo digo mi hermano, el hijo de Raúl los va a destruir a otros niveles. No sé qué tú vas a hacer, pero si no paran los populares va a estar 30 años en el poder. Para esto”.

El tercero presentado indicaba: “Tengo un pana que es amigo íntimo del hijo de RM (Raúl Maldonado) y quieren verme para entregarme pruebas contundentes a mí y a otros. Esta administración se jodió. Necesito parar esto”.

Tras recibir los mensajes, Maceira Zayas le informó al exgobernador Rosselló y al exsecretario de la gobernación, Ricardo Llerandi. Además, guardó su contenido en un “Note” del celular y le dio una captura de pantalla al mensaje, ya que al ser un chat secreto iba a desaparecer en un tiempo específico.

Luego, comentó que llamó a Díaz Colón y le pidió reunirse. El acusado decidió que fuese en el restaurante Musa, en Santurce. El encuentro ocurrió el 21 de junio de 2019, un día después de los mensajes.

Maceira Zayas señaló que usó su teléfono celular para grabar el encuentro en el restaurante, porque como abogado quería tener prueba para defenderse.

En la reunión, el testigo le dijo a Díaz Colón que se sintió amenazando con los mensajes que le envió. Comentó que este le solicitó disculpa, pero que no le creyó.

“La disculpa la vi como una amenaza”, precisó Maceira Zayas.

Es que alegó que Díaz Colón le expresó que tenía 23 años en los medios de comunicación, que “conocía gente para hacer escándalos”, que había evidencia que destruiría a la administración de Rosselló, “que Raulie apuntaba a mí (Maceira Zayas) por el fuego lanzado a su padre” y que había evidencia de que el exgobernador no se comportaba a la altura del cargo. Esa evidencia era el controvertible chat de Telegram.

A principios del mes de julio de 2019, comenzaron a filtrarse extractos del polémico chat. Mientras que su divulgación total –unas 889 páginas- ocurrió pocos días después. Las conversaciones datan de finales de 2018 a enero de 2019.

Entre otras cosas, Maceira Zayas contó que Díaz Colón solicitó $300,000 para pagarle a Maldonado Nieves para que no divulgara el chat, que pidió ayuda para renovar dos contratos de unas corporaciones relacionadas a innovación social cuyos nombres no han sido revelados, solicitó anuncios del gobierno para pagar un segmento de noticias positivas dentro del programa que producía -Nación Z- en el que se hablaría solo aspectos positivos de la administración Rosselló, así como un contrato para sí como consultor externo del gobierno.

Relató que Díaz Colón le dijo que tenía contactos con presentadores de radio e influencers, como Rocky The Kid, Molusco, La Burbu y Red Shadow.

“Él me estaba presentado la influencia que tenía, el poder y todo el daño que podía hacer”, declaró.

Asimismo, explicó el acusado usó su experiencia para establecer “que era mucho para nosotros (en la administración de Rosselló) en trabajar, que teníamos que traerlo a él para anotar”.

“Sentí que me faltaron el respeto, miedo, preocupación”, señaló el testigo.

El exfuncionario contó que acudió donde su mejor amigo, el abogado Carlos Mercader, a relatarle lo ocurrido. Dijo que determinaron ir donde el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, para que sirviera de contacto para denunciar a Díaz Colón ante el FBI. Luego, le informó a Rosselló la amenaza que recibió.

Maceira Zayas informó que pagó un viaje con su dinero para visitar a Pesquera en Florida. La reunión se dio el 25 de junio de 2019.

Segunda amenaza

Maceira Zayas logró hacer contacto con el FBI y realizar la denuncia formal una vez Díaz Colón lo contactó por segunda vez. Eso ocurrió para el 14 de julio de 2019.

Tras convertirse en testigo del FBI y cargar con tres dispositivos de grabación que le colocaron, el acusado y su delator se reunieron por segunda vez en el restaurante Il Postino, en Miramar, el 16 de julio de 2019.

Maceira Zayas relató que básicamente lo que se buscaba era confirmar lo que Díaz Colón le había dicho en la reunión del 21 de junio de ese año.

Algunas exigencias, sin embargo, cambiaron. Contó que el acusado pidió $300,000 para que Maldonado Nieves no divulgara otros chats comprometedores y unos $50,000 para pagar al productor de La Comay, Antulio “Kobbo” Santarrosa, para difundir mensajes de apoyo al exgobernador en ese programa. Volvió a pedir la renovación de los dos contratos de innovación social con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, así como que Hacienda soltara unos pagos retenidos a uno de los contratistas.

Maceira Zayas alegó que Díaz Colón le comunicó que por la renovación de los dos contratos él recibiría una paga de $4,000 mensuales.

Alegó que por segunda ocasión el acusado le prometió ayuda de varias personalidades a favor de Rosselló. Los nombres que mencionó fueron los de Molusco, Rocky The Kid, La Burbu, Red Shadow, Kobbo Santarosa, así como un tal Héctor y William.

Se supone que mañana se escuchen los audios grabados por Maceira Zayas para sostener estas acusaciones.

Además de este testimonio, el jurado que tendrá la tarea de determinar el grado de responsabilidad del acusado en este caso escuchó el testimonio de dos peritos del Ministerio Público, representado por el fiscal federal Michael Nicholas Lang. Estos fueron William Hinton, un ingeniero eléctrico del FBI que eliminó los ruidos y mejoró los audios, así como Max Rodríguez, un investigador que sacó información del celular de Díaz Colón.

Limazo del juez

En este juicio federal, el juez Besosa decretó una orden de mordaza. No obstante, el acusado ha seguido hablando con la prensa sobre su sentir del proceso y alegó que todo lo dicho por Maceira Zayas es “totalmente falso”. Además, se mostró frustrado por tal orden de mordaza.

“Es complicado escuchar tanta mentira. Te meten una ley de mordaza y tú tienes que ver cómo la mentira baila en tu cara y no puedes hablar. Ya no pasa nada. No puedo hablar”, afirmó a preguntas de Primera Hora.

Tras regresar del receso de almuerzo, Besosa llamó la atención en dos situaciones. La primera fue por las constantes expresiones públicas de Díaz Colón y la segunda porque uno de los audios que se presentará como prueba del caso se publicó en el internet.

Sobre el audio, el juez dijo “no sé quién lo hizo. Solo sé que el Ministerio Público y la defensa se supone que tienen acceso a la materia y se publicó online”.

Besosa no informó qué acción tomará sobre esta filtración.

De inmediato, Díaz Colón hizo uso de la palabra y comunicó que solo ha expresado a la prensa que no podía hablar.

“Pero, ayer, (lunes), usted habló y le dijo a la prensa que le preguntaran a ciertas personas sobre ciertas cosas”, le ripostó el juez, quien le señaló que solo puede hablar de lo que ya se ha ventilado en la corte.

Específicamente, Díaz Colón señaló que en este caso hubo persecución política y fabricación en su contra.

“Vayan donde Wanda Vázquez, Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz... Escuchen este nombre: Arnaldo Claudio... y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir”, sentenció.