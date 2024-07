El banquero Julio M. Herrera Velutini, a través de sus abogados de defensa, solicitó que el juicio por corrupción pública que enfrenta y que también involucra a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se retrase de enero de 2025 al 15 de septiembre de 2025.

Entre los argumentos esbozados en una extensa moción radicada ayer, jueves, se alude a que la prueba es “extremadamente voluminosa” y se han reportado retrasos en su entrega, así como se trata de un “caso complejo” que involucra varios coacusados y que incluye hasta información clasificada como de “seguridad nacional”.

“El señor Herrera sufrirá grandes perjuicios si no se pospone el juicio. Si se niega un aplazamiento, al señor Herrera se le negarán los derechos fundamentales al debido proceso y se enfrentan a importantes dificultades y prejuicios. Las tácticas abusivas de la Fiscalía federal y los repetidos retrasos en producción de evidencia han hecho imposible hasta el momento al señor Herrera evaluar la información relevante para preparar plena y eficazmente su defensa”, se alude también en la moción, firmada por las abogadas Lilly Ann Sanchez y Sonia I. Torres-Pabón.

La fecha pautada para juicio, luego de múltiples retrasos, lo es el 21 de enero de 2025 y continuaría hasta febrero.

Pero, ante toda la prueba que se ha levantado contra la exgobernadora, Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini, la defensa del banquero ha expuesto a la jueza federal Silvia Carreño Coll que si no le conceden tiempo adicional para prepararse debidamente se le violentarían los derechos bajo el estatuto legal Brady.

“El señor Herrera solicita respetuosamente que el Tribunal decrete a lugar esta moción y ordene la continuación del juicio hasta el 15 de septiembre de 2025″, se indicó.

No obstante, las abogadas han hecho un reclamo para que el juicio de Vázquez Garced no se impacte con este retraso. Su propuesta es separar los procesos judiciales, tal y como lo solicitó la ex primera ejecutiva.

“Si bien la señora Vázquez ha expresado su interés en fijar la fecha del juicio en enero, considerando la complejidad de la defensa del señor Herrera, que incluye cuestiones relacionadas con el banco del señor Herrera, la investigación de la OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras) y la información clasificada, el Tribunal aún debería conceder un aplazamiento. Como alternativa, el tribunal debería considerar una indemnización. Esto permitirá a la señora Vázquez proceder al juicio en enero de 2025 y al mismo tiempo permitirá al señor Herrera una fecha de juicio posterior en septiembre de 2025″, se indica en la moción.

Herrera Velutini, propietario del banco internacional Bancrédito; Vázquez Garced y Rossini fueron acusados en marzo de 2022 un gran jurado federal por presuntamente conspirar para obtener beneficios a su favor.

De acuerdo con la acusación, Herrera Velutini y Rossini presuntamente le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, presuntamente bajo presiones, y dejó el cargo al mes siguiente. Ese mismo marzo de 2020, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Se alega que la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando en OCIF.

Como parte de este caso también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.

Los acusados se encuentran libre bajo fianza.