Un hombre de 41 años, imputado de someter a su hija de 15 años a un patrón de maltrato físico y emocional, fue encontrado ayer, viernes, culpable durante un juicio por jurado.

El ahora convicto fue identificado por el Departamento de Justicia como José González Rosado, de 41 años.

En un comunicado de prensa, la agencia destacó que el veredicto en su contra fue por unanimidad.

“Las fiscales María Ysabel Cruz Rolón y Zulma Delgado Colón probaron más allá de duda razonable un cargo de maltrato a menores, al amparo de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, se destacó.

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Según la investigación, desde el mes de abril de 2023 hasta agosto de 2024, González Rosado sometió a su hija a un patrón de maltrato físico y emocional constante, en el cual la agredía en su rostro, cabeza y distintas partes del cuerpo. Además, le profería palabras de humillación y menosprecio. Por estos hechos, el acusado se expone a una pena de cinco años en prisión.

“Los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno seguro y libre de violencia. Una de las responsabilidades más importantes que tenemos todos como sociedad es proteger a nuestros menores. Quienes se aparten de ese deber tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Nuestra prioridad seguirá siendo llevar ante la justicia a todas las personas que atenten contra la seguridad, la dignidad y el bienestar de nuestros menores”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Durante el proceso judicial, que inició el pasado 19 de mayo y tuvo 10 señalamientos, la Fiscalía presentó ocho testigos, incluyendo a la víctima. Además, desfiló prueba pericial, testifical y documental, producto de la investigación de la agente Lourdes Santiago Santiago, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía de Puerto Rico.

El juez Fernando Chalas González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, señaló la vista de lectura de sentencia para el próximo 13 de agosto.