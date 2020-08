El Departamento de Justicia informó hoy que su Unidad de Control de Fraude al Medicaid está alertando a los dueños de hogares de ancianos y al público en general acerca de varios esquemas de fraude relacionados al coronavirus.

“Las compañías dedicadas a la venta de pruebas para detectar el COVID-19 han proliferado a medida en que la epidemia avanza. Muchas de las pruebas que se están ofreciendo no están aprobadas por la Food and Drug Administration, conocida como FDA, por lo tanto, son ilegítimas y no cumplen su propósito. Estas empresas utilizan la pandemia del coronavirus como lucro personal y los beneficiarios podrían enfrentar un daño potencial si las pruebas que ofrecen no logran su propósito. Muchas de estas supuestas pruebas no están aprobadas”, expresó en declaraciones escritas la secretaria interina de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez.

Justicia exhortó a ser prudentes y consultar con profesionales de la salud calificados antes de adquirir pruebas caseras para la detección del COVID-19.

“La situación ante la pandemia del COVID-19 es muy compleja y si a esto le añadimos los individuos sin escrúpulos que quieren aprovecharse de la fragilidad de las personas de edad avanzada, esto agravaría la situación. Los estafadores están creando esquemas de fraude simultáneamente para ver con cuál pueden aprovecharse de esta población vulnerable, de manera más fácil. Es importante que todos los ciudadanos estén alerta a estos esquemas de fraude que nos afecta a todos. Recalcamos la importancia de no proveer la información personal y financiera, lo que podría ocasionar la pérdida de dinero y propiedades de estos adultos mayores”, reiteró la secretaria.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude