El joven Oscar Andrés Serrano Rivera se declaró culpable este miércoles de haber atropellado y abandonado la escena de un accidente en el que murió el gruero Armando Rodríguez Rodríguez, de 20 años, en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), el pasado 15 de diciembre de 2025.

La aceptación de culpa la hizo ante el juez Daniel López González, en el Tribunal de Primera Instancia en Caguas. Este citó, de inmediato, a la vista de sentencia para el próximo 21 de enero a las 2:00 p.m., informó la oficina de prensa de la Oficina de la Administración de los Tribunales.

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Tras darse a conocer la aceptación de culpa, el Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa en el que informó que llegó a un acuerdo con el joven de 24 años para que se declarara culpable.

“Como parte de un acuerdo judicial, Serrano Rivera cumplirá una pena de ocho años y seis meses”, se indicó.

Oscar A. Serrano Rivera, enfrenta cargos por un "hit and run", el 15 de diciembre de 2025, en la autopista Luis A. Ferré en Caguas, donde murió un gruero. ( Suministrada )

Además de la pena impuesta, se establece la suspensión de su licencia de conducir por el mismo término de la sentencia.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que el acuerdo se consultó previamente con la familia de Rodríguez Rodríguez, quienes dieron su conformidad expresa para asegurar una convicción y evitar las etapas restantes de un proceso judicial complejo.

“Ninguna decisión judicial le devuelve la vida a Armando ni borra el dolor de su familia. Pero hoy, quien causó su muerte y lo dejó en la carretera tuvo que responder por sus actos. Reconocemos la fortaleza de sus seres queridos, les reiteramos nuestra solidaridad y felicito al equipo de fiscales de Caguas por el rigor con que trabajaron este caso”, expresó Gómez Torres.

El cargo al que el joven aceptó culpa en una violación al Código Penal y una violación al artículo 4.02 (a) de la Ley de Vehículos y Tránsito y una violación al Código Penal. Estas fueron ocasionar la muerte de una persona al conducir de manera negligente (Artículo 96 del Código Penal) y por abandonar la escena del accidente.

La pesquisa policiaca estableció que los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4, de la autopista Luis A. Ferré, cuando el conductor de una guagua Toyota 4Runner, color blanco y del 2007, impactó a Rodríguez Rodríguez mientras se encontraba haciendo el enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos en el paseo de emergencia y continuó la marcha.

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Varios días después de los hechos, Serrano Rivera compareció al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, acompañado de su abogado, Harry Padilla, donde se amparó en su derecho a no declarar. El vehículo fue ocupado para fines periciales.

Al joven se le imputaron dos cargos, uno por violación al artículo 4.02 (c), el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón con una pena de 15 años de cárcel, y otro por el 5.07 (c) por conducir de manera negligente y temeraria.

Este último no prosperó e iba a ser evaluado en una vista preliminar en alzada. El joven, sin embargo, renunció a su derecho de asistir a la vista el pasado 9 de noviembre.

Hoy trasciende su declaración de culpabilidad por un nuevo cargo.