El juez Isander Rivera Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó este martes causa para juicio contra Oscar Andrés Serrano Rivera, de 23 años, por abandonar la escena del accidente en el que atropelló mortalmente al gruero Armando Rodríguez Rodríguez, de 20 años, en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), el 15 de diciembre de 2025.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado de prensa que en el cargo por violación al Artículo 4.02(c) de la Ley de Tránsito, el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón con una pena de 15 años de cárcel, el juez determinó causa para juicio.

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Mientras que, halló no causa por violación al Artículo 5.07(c) de la misma ley por conducir de manera negligente y temeraria.

De inmediato, los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Arlene Gardón Rivera y Yammir Samalot Rodríguez solicitaron una vista preliminar en alzada por entender que se presentó la evidencia requerida para probar ese delito en etapa de juicio.

La vista fue señalada para el 21 de agosto, confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

La pesquisa estableció que los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4, cuando el conductor de una guagua Toyota 4Runner, color blanco y del 2007, impactó a Rodríguez Rodríguez mientras se encontraba haciendo el enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos en el paseo de emergencia.

Serrano Rivera no se detuvo en el lugar del accidente.

Varios días después de los hechos, Serrano Rivera compareció al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, donde se amparó en su derecho a no declarar. El vehículo fue ocupado para fines periciales.

La lectura de acusación se señaló para el 26 de agosto y el juicio en su fondo el 23 de septiembre.