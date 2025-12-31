El Departamento de Justicia determinó que no radicará este miércoles, último día del año 2025, cargos contra dos individuos que fueron arrestados por tras el asesinato de un turista de ascendencia puertorriqueña registrado en la madrugada de ayer, martes, en la calle Del Mercado, frente al Teatro 15, en el Viejo San Juan.

El director interino del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias (CMID), del Departamento de Justicia, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles informó a Primera Hora que “no se estarán radicando cargos en el día de hoy. No obstante, la investigación está adelantada. Continuamos trabajando en equipo, la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público, para radicar los cargos, y presentar un caso sólido en el tribunal, que pueda sostenerse más allá de duda razonable”.

Son tres fiscales y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan los que este miércoles trabajaban afanosamente para “levantar expediente para la radicación de cargos” contra los responsables del crimen.

En medio de la pesquisa, trascendió que el crimen ocurrió mientras la víctima, Nathan Joel Castro, procedente del estado de la Florida y de padre puertorriqueño, celebraba su cumpleaños.

Quiles Santiago no pudo precisar si presentarán cargos contra los cinco sospechosos que fueron arrestados por la Policía Municipal de San Juan, tras reportarse una discusión en un negocio y posteriormente el asesinato de Castro.

“No podemos contestarle 100% a quién es la persona que se va a acusar y cuántos son”, precisó.

No obstante, el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, informó en una conferencia de prensa realizada en el Cuartel General que sólo permanecen detenidos dos de los cinco sospechosos arrestados. Se trata de dos hombres. Las tres féminas, dos de las cuales eran menores de edad, fueron liberadas.

Por su parte, la capitán Wanda Torres, directora interina de CIC de San Juan, indicó que a los dos hombres “se les han leído las advertencias”, lo que los certifica como sospechosos de un crimen.

Informó que uno de los sospechosos tiene expediente criminal por sustancias controladas, en un caso de este mismo año 2025. Se trata de un joven de 20 años y residente de Luquillo.

“Entendemos que (el caso) está encaminado para la radicación, el esclarecimiento y la radicación de la víctima de los cargos”, sostuvo la funcionaria.

La Policía y la Fiscalía de San Juan tiene sólo 36 horas para presentar cargos contra los detenidos. Este periodo se cumpliría mañana, temprano en el día, ya que los sujetos fueron arrestados en la madrugada del martes.

El inspector indicó que, si no se está preparado para la radicación de cargos dentro de este límite de tiempo, los sujetos se liberarían y “serían citados”.

Pos su parte, el fiscal aceptó que para presentar cargos todavía faltan entrevistas por realizar, prueba por incautar y resultados que debe proveer el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), incluyendo la autopsia a la víctima.

Explicó que levantar expediente implica que “se está acomodando toda la evidencia digital, que es voluminosa, que se ha ocupado desde el día de ayer mediante subpoena, en diferentes negocios y diferentes lugares del Viejo San Juan. Eso significa que se están expidiendo unas órdenes de registro a cierto tipo de lugares y cosas, que no quiero entrar en detalles para no afectar la investigación negativamente. Estamos trabajando en conjunto con ellos (la Policía) y el ICF, a través del tres fiscales que tienen a cargo el caso”.

El inspector de la Policía informó que también faltan unas extracciones de datos de unos celulares ocupados.

Aceptó, de paso, que no han localizado el arma homicida. Pero, en el vehículo ocuparon prueba que sería analizada para conocer la pertinencia en este caso.

Primera Hora supo que en la tarde de hoy se tomaron las declaraciones juradas a los sospechosos en el CMID.

Por otro lado, Santiago Quiles informó que ayer mismo Justicia proveyó todos los servicios disponibles a una de las víctimas del crimen a través de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos. Se trata de una mujer que identificó al occiso en el ICF y también testificó sobre los hechos reportados en medio de la celebración.

Mientras, informó que esperan por la petición de los familiares para ayudar en el posible traslado de los restos de Castro, así como del costo del funeral.

“El estado se encarga de ese tipo de cosas”, aceptó el fiscal.

El crimen de Castro fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:45 a.m. En la alerta a las autoridades se indicó de una persona herida de bala frente al Teatro 15.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, informó ayer en una entrevista televisiva (Noticentro 4) que “había unos individuos dentro de un negocio. Ahí se suscita una discusión. Posteriormente los hechos continúan fuera del negocio. Ahí comienza una pelea de tres individuos con este individuo que terminó perdiendo su vida. Uno de ellos saca un arma de fuego y le hace la detonación”.

A raíz del incidente, la Policía municipal detuvo a dos hombres y tres féminas. Además, se ocupó un vehículo.