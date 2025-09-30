La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan solicita la ayuda del público para identificar al conductor y al vehículo involucrado en un accidente de “hit and run” que cobró la vida de un peatón el pasado 10 de mayo en San Juan.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió a las 3:46 de la madrugada en el kilómetro 1.8 de la marginal Baldorioty de Castro, salida 1A hacia la avenida Roberto H. Todd.

La víctima fue identificada como Orlando Jared Campoamor Meléndez, de 29 años y residente de Trujillo Alto.

De acuerdo con la investigación preliminar, Campoamor Meléndez caminaba por el área cuando fue atropellado por un vehículo blanco, posiblemente una SUV. El conductor huyó de la escena sin ofrecer ayuda al perjudicado, quien falleció en el lugar a causa del impacto.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse de forma confidencial con el agente Carlos Colón López, del CIC de San Juan, al 787-793-1234, extensión 2215, o a través de la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.