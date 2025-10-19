Una mujer alegó haber sido víctima de una brutal agresión temprano hoy, domingo, en un negocio que ubica en La Perla, en San Juan.

Según la investigación preliminar de los hechos, la mujer -que no fue identificada- indicó que se encontraba en el baño del establecimiento cuando un hombre y otra mujer entraron, y que le la emprendieron en su contra con puños y patadas en el rostro.

La víctima fue atendida en una institución hospitalaria de la zona, donde el doctor de turno le diagnosticó un trauma en el ojo izquierdo, recomendándole un tratamiento prolongado para su recuperación.

Las circunstancias del ataque se encuentran bajo investigación.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido a la División de Agresiones del área de San Juan para continuar con la pesquisa.