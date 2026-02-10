Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una apropiación ilegal ocurrida en el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.

Según la información preliminar, el querellante relató que mientras se encontraba llenándole la goma al vehículo de una señora estacionado a su lado izquierdo, cuando un hombre abrió la puerta del vehículo y sustrajo un bolso tipo cartera color crema que contenía $39,000.

El sospechoso se marchó en una guagua Ford Explorer gris, modelo 2001, llevándose consigo el dinero. Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre su paradero.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la investigación para dar con el responsable y esclarecer los hechos.