Un vehículo con varias personas a bordo se precipitó por un barranco mientras transitaba por la carretera PR-2, en el kilómetro 143, en Añasco, informó la Policía.

Agentes adscritos al Distrito de Añasco se encuentran investigando el accidente, que ha sido catalogado como de carácter grave. Según la información preliminar, el vehículo se salió de la vía y cayó por un precipicio.

Hasta el momento, se desconoce la condición de los ocupantes del vehículo. Las autoridades continúan recopilando detalles sobre lo ocurrido y el número exacto de personas involucradas.

Personal de la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, así como del servicio de Emergencias Médicas, se dirigen al lugar para atender a los afectados y garantizar la seguridad en la zona.