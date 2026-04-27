Un hombre fue víctima de un carjacking durante la noche del domingo en el estacionamiento del Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, en el municipio de Moca, informó la Policía.

De acuerdo con la querella, los hechos se reportaron a eso de las 9:27 p.m., cuando el perjudicado se encontraba dentro de su auto junto a su pareja y un menor de edad.

El informe policíaco detalla que dos individuos se le acercaron al vehículo, un Toyota Corolla gris oscuro del año 2012, y bajo amenaza lo obligaron a entregarlo. Uno de los sospechosos portaba un cuchillo, mientras que el otro llevaba un machete.

Ninguna de las personas que se encontraba en el interior del carro resultó herida.

Horas después, el vehículo fue localizado abandonado en la carretera PR-125, en el sector Parcelas Acevedo de Moca, donde fue recuperado por agentes del distrito.

La pesquisa preliminar estuvo a cargo del agente Edgardo Carril, del distrito de Moca, y posteriormente el caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla.