La Policía de Puerto Rico investiga un robo de catalítico ocurrido en horas de la mañana de hoy en la urbanización Villa Carolina, en el municipio de Carolina.

Según la información preliminar, la querellante se encontraba dentro de su residencia, ubicada en la calle 58, cuando escuchó un fuerte ruido proveniente del exterior. Al salir a verificar, observó a un individuo debajo de su vehículo, un Mitsubishi Outlander Sport LE color gris, del cual había sustraído el catalítico.

El sospechoso fue descrito como un hombre delgado, vestido con ropa negra y con el rostro cubierto. Al ser confrontado verbalmente por la propietaria, el individuo le ordenó que regresara al interior de la vivienda y posteriormente le apuntó con un arma de fuego, lo que la obligó a retroceder.

Tras el incidente, el sospechoso huyó del lugar en un vehículo de color oscuro con rumbo desconocido. No se reportaron personas heridas.

El agente Juan Carmona, adscrito al Precinto de Carolina Sur, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robo del CIC de Carolina para continuar con la pesquisa.