La Policía de Puerto Rico investiga dos incidentes separados en los que hombres resultaron heridos de bala en los municipios de Vega Alta y Hatillo.

El primer caso ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. del sábado en la calle Georgetti, cerca de la plaza recreativa de Vega Alta. Según la información suministrada, el perjudicado alegó que mientras caminaba por el área escuchó un ruido y, acto seguido, sufrió una herida de bala en la pierna izquierda. Fue transportado a un hospital, donde el Dr. Rivera diagnosticó la lesión y se indicó que su condición era estable.

Posteriormente, alrededor de la 1:00 a.m. del domingo, en el sector Matojillo, barrio Buena Vista, en Hatillo, un joven de 26 años resultó herido de bala.

Según informó el perjudicado, Reynaldo J. Talavera Nazario, vecino del municipio, participaba de una cabalgata cuando presuntamente alguien realizó un disparo que lo alcanzó en el hombro derecho, causándole una herida de bala. Fue trasladado a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno y su condición se reportó como estable.

Hasta el momento, no se han reportado arrestos relacionados con estos casos.

La Policía continúa con las investigaciones.