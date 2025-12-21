La Policía de Puerto Rico investiga dos apropiaciones ilegales de dinero y objetos de valor en vehículos ocurridas el sábado en el municipio de Toa Baja.

El primer incidente se reportó en el barrio Campanillas, frente a un negocio de venta de celulares en la carretera 865. Según el querellante, a eso de las 12:50 p.m. retiró $2,700 de una institución bancaria y los dejó dentro de su vehículo Honda CR-V mientras realizaba compras en la tienda. Al regresar, descubrió que alguien se había apropiado del dinero.

Horas después, en el estacionamiento de una megatienda de la misma zona, otro ciudadano denunció que desconocidos rompieron el cristal posterior de su guagua Ford Raptor para acceder al interior. Los delincuentes se llevaron un anillo de oro valorado en $10,000 y $5,000 en efectivo, que estaban guardados en la gaveta central del vehículo.

Ambos casos fueron investigados preliminarmente por personal del Distrito y posteriormente referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que asignará personal para continuar con la investigación.