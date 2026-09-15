Las autoridades le echaron el guante a un individuo que alegadamente cometió un asesinato en el sector Machuchal del barrio Ojo de Agua en Vega Alta.

Contra Chayanne Samo Rivera, de 31 años y vecino de ese municipio, se radicaron cargos por asesinato en primer grado, disparar armas de fuego en público, intimidación a testigos y portación y uso de armas de fuego sin licencia.

Según informó la Policía, el 19 de abril pasado, Samo Rivera intervino en una pelea entre dos conocidos suyos y en medio del altercado, desenfundó un arma y le disparó por la espalda a José Rivera Quintero, de 25 años.

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Tras el incidente, Rivera Quintero fue conducido al hospital Wilma Vázquez de Vega Baja, donde falleció mientras recibía atención médica. Por estos hechos, la jueza Imarie Cintrón, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto e impuso una fianza ascendente a $655 mil, la que Rivera Quintero no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

La agente Yomaira Rodríguez, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja investigó los hechos, mientras que la fiscal Rosalín García Pastrana presentó los cargos criminales.