Agentes del distrito de Aibonito de la Policía de Puerto Rico, investigaron el caso de un trabajador que se cayó por un risco mientras manejaba un tractor en la calle Domingo Colón, sector Serrallés del barrio Asomante, de ese municipio.

Los hechos se reportaron a las autoridades a las 11:09 de la mañana de hoy, martes, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los policías que llegaron a la escena encontraron al hombre que sufrió una caída por un risco de poca profundidad mientras manejaba un tractor y quedó pillado.

Este fue rescatado y trasladado por paramédicos al hospital Menonita en Aibonito. Su condición es estable.