Enmascarado asalta apartamento de adulta mayor en San Juan
Se lanzó por el balcón al escuchar los gritos de la septuagenaria.
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Un enmascarado hurtó propiedad valiosa del apartamento de una adulta mayor localizado en el complejo Waterview Mansions, en San Juan.
Según informó la querellante, de 79 años, a eso de las 9:00 p.m. de ayer, lunes, mientras se encontraba sentada viendo televisión escuchó un ruido y al caminar hacia la sala comedor se encontró a asaltante que usaba una máscara negra buscando dentro de uno de los armarios.
En ese momento comenzó a gritar y el delincuente salió corriendo hacia el balcón, desde donde se lanzó al piso de abajo, que da acceso a los estacionamientos.
El asaltante se apropió ilegalmente de una cartera de tela que contenía sus identificaciones y tarjetas de crédito y prendas cuyo valor no fue estimado, entre ellas una sortija con tres diamantes y un par de pantallas en oro.
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Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan pudo documentar marcas de pies y manos, en los balcones de la perjudicada y del apartamento contiguo.
También en el área del estacionamiento justo debajo del apartamento de la querellante, se encontró una sortija y prendas dañadas que pertenecen a la septuagenaria.
El agente Richard Pagán, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó inicialmente la querella y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan.