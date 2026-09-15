Un enmascarado hurtó propiedad valiosa del apartamento de una adulta mayor localizado en el complejo Waterview Mansions, en San Juan.

Según informó la querellante, de 79 años, a eso de las 9:00 p.m. de ayer, lunes, mientras se encontraba sentada viendo televisión escuchó un ruido y al caminar hacia la sala comedor se encontró a asaltante que usaba una máscara negra buscando dentro de uno de los armarios.

En ese momento comenzó a gritar y el delincuente salió corriendo hacia el balcón, desde donde se lanzó al piso de abajo, que da acceso a los estacionamientos.

El asaltante se apropió ilegalmente de una cartera de tela que contenía sus identificaciones y tarjetas de crédito y prendas cuyo valor no fue estimado, entre ellas una sortija con tres diamantes y un par de pantallas en oro.

PUBLICIDAD

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan pudo documentar marcas de pies y manos, en los balcones de la perjudicada y del apartamento contiguo.

También en el área del estacionamiento justo debajo del apartamento de la querellante, se encontró una sortija y prendas dañadas que pertenecen a la septuagenaria.

El agente Richard Pagán, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó inicialmente la querella y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan.