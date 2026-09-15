Un hombre fue hallado asesinado dentro de un carro en la calle Angora, en Puerto Nuevo, San Juan, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 10:02 de la noche del lunes, cuando una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado en el interior de un auto. La víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

El incidente en Puerto Nuevo se reportó poco más de una hora antes de la balacera ocurrida en Arecibo, que dejó dos muertos y dos heridos de bala.