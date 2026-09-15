Un hombre fue hallado asesinado dentro de un carro en la calle Angora, en Puerto Nuevo, San Juan, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 10:02 de la noche del lunes, cuando una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado en el interior de un auto. La víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

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El incidente en Puerto Nuevo se reportó poco más de una hora antes de la balacera ocurrida en Arecibo, que dejó dos muertos y dos heridos de bala.