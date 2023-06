Un contingente de agentes estatales, federales y municipales se movilizaron hoy al residencial Juana Matos en Cataño para prestar vigilancia durante el velorio del exponente y compositor de reguetón Pacho El Antifeka, cuyo nombre de pila es Neftalí Álvarez Núñez, de 42 años, ante la posibilidad de que se generen despedidas de duelo con armas de fuego, se desate una guerra por venganza o por el control del narcotráfico.

A la 1:00 p.m. de hoy, miércoles, se espera que sus restos sean expuestos en su apartamento 526 del edificio 54 del complejo de vivienda pública. Mañana, jueves, parte al mediodía el cortejo fúnebre hasta su última morada en el cementerio Porta Coeli, en Bayamón.

La teniente coronel Margarita George, comandante auxiliar del área policíaca de Bayamón, aseguró que cuentan con el personal suficiente para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.

“Los detalles específicos del plan no se los voy a dar, lo que puedo decir es que va a haber suficiente personal que va a garantizar la seguridad de los compueblanos del área de Bayamón y Cataño y vamos a intervenir con todos los que veamos en violación a la ley...cuando vengan las personas nos verán en algunos sitios (en el residencial) en otros sitios no nos verán porque hay muchas personas detrás de la cortina que van a estar, pero no se van a identificar”, sostuvo George.

Neftalí Álvarez Núñez grabó temas con artistas de renombre, tenía expediente criminal y estaba vinculado con la ganga Al-Qaeda de Cataño.

Al preguntarle si se ha corroborado la veracidad de los mensajes amenazantes que han circulado a tras el asesinato de Álvarez Núñez a través de las redes sociales, respondió que no.

“Sabes que hubo muchísimas amenazas a través de las redes sociales esas amenazas las unidades investigativas no las han podido validar como ciertas, pero continúa la percepción de los ciudadanos de miedo y nosotros queremos contrarrestar esa percepción a una de seguridad porque entendemos que va a venir mucha gente y posiblemente que vengan artistas y queremos que todo el mundo se sienta seguro para despedir a la persona”, aseveró la funcionaria.

La teniente coronel aseguró que con reasignación del personal no se afectarán los planes preventivos para esa zona policíaca.

También dijo que cuentan con el apoyo total de la Policía Municipal de Cataño y su alcalde Julio Alicea Vasallo, quien les ha provisto las torres de luces, equipadas con cámaras termales de seguridad, facilitó un cuartel rodante y el servicio de ambulancias. Las agencias federales también se encuentran laborando en estos planes. Unidades especializadas también estarán presentes.

Desde la primera masacre del 2023 ocurrida durante la noche del 20 de febrero en el residencial Jardines de Cataño, donde fueron asesinados un niño de cuatro años de un impacto en el abdomen y dos adultos y dos menores resultaron heridos de bala, ocasionado por un vídeo publicado en redes sociales en el que uno de los líderes avisaba dónde se encontraba e invitaba a sus rivales a enfrentarlo, la seguridad en Cataño fue reforzada.

Escena del asesinato del exponente de música urbana Pacho el Antifeka, en el centro comercial Plaza Tropical, en Bayamón.

Álvarez Núñez se encontraba a las 10:25 a.m. el 1 de junio en el centro comercial Plaza Tropical, localizado en la carretera PR-167, en Bayamón, para asistir a una cita en una clínica de salud mental, cuando llegó un automóvil con varios gatilleros quienes corrieron hacia él, que se encontraba en el interior de su vehículo Infiniti EX35, color negro y del año 2008, y abrieron fuego hacia el cristal de frente y por el lado del conductor alcanzándolo en el rostro, cuello y pecho.

En la escena se recuperó casi un centenar de casquillos de diferentes calibres, entre ellos de rifle.

Según el Negociado de la Policía, aunque Pacho había incursionado en el género urbano y no tenía expediente criminal estatal, se le consideraba presuntamente como una figura de poder en el narcotráfico en el residencial donde vivía. Tenía antecedentes penales federales por violación a la Ley de Armas.