Héctor Delgado se expresó afligido ante el asesinato del reguetonero Pacho El Antifeka a través de una publicación en Instagram.

En la publicación, el pastor dejó saber que Neftalí Álvarez Núñez, nombre de pila del reguetonero, buscaba acercarse a Dios, pero tenía sus “luchas”.

“Solo Dios sabe cuánto me duele tu partida. Siempre me llamabas para pedir oración y que te llevara cultos al caserío, siempre me dejabas saber el deseo que tenías de acercarte a Dios y todas tus luchas. Solo le pido a Dios que en ese último segundo de vida te hayas acordado lo que siempre te dije, clama a Dios y pídele perdón”, manifestó Delgado, antes conocido como Héctor “El Father”.

Pacho tenía expediente criminal y estaba vinculado con la ganga Al-Qaeda de Cataño. Las autoridades aseguraban que era sospechoso de varios asesinatos y que sus canciones promovían la violencia, el trasiego de drogas y el uso de armas de alto poder.

En el 2015 fue sentenciado a ocho años de prisión y tres años de libertad supervisada a nivel federal por poseer una pistola Glock nueve milímetros alterada para disparar de forma automática con cargadores extendidos, con un total de 38 municiones. Durante ese caso confesó que fumaba marihuana diariamente y que tomaba pastillas Percocet “cuando voy a cantar”.

Su carrera musical comenzó en el 2010 como parte del dúo Pacho & Cirilo, descubierto por el rapero Kendo Kaponi.

Duars Entertaiment, la firma de su manejador Eric Duars, indica en su página web que “Pacho tuvo problemas legales por un error legal que cometió, lo cual lo ayudó a corregir su camino”.