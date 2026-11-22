Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones continúan la búsqueda de Jairo Sánchez Medina de 46 años, nacido en Vega Baja y conocido por los apodos de “Pri”, “Primo” o “Prime” por su presunta participación en una masacre ocurrida en el año 2022.

Sánchez Medina, quien se alega formuló el plan para el sangriento suceso, pertenecía al liderado de la organización denominada las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC).

La jueza Iraida B. Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, expidió una orden de arresto el 15 de abril de 2024, por cuarto cargos de asesinato en primer grado, conspiración y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $700,000.

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El 29 de julio del 2022, en el residencial Juan C. Cordero Dávila, conocido como Quintana, en Hato Rey, un grupo armado irrumpió en la zona disparando contra integrantes de una organización que controlaba el punto de drogas en el complejo, un hecho vinculado al trasiego de sustancias.

La balacera dejó el saldo de cuatro víctimas las cuales fueron identificadas como Dereck Miguel Ortega Gandía de 23 años, señalado como líder de la organización en ese momento, David John Ortega Ayala, de 53 años, alias “Gordo”,Raúl Ortiz Centeno de 38 años y Diego Alexander Morales de 22 años, que falleció mientras recibía atención médica en un hospital y quien no estaba vinculado a los hechos.

Para ofrecer información que conduzca a su arresto llame al teléfono (787) 793-0457 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.