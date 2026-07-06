El superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales, el coronel Manuel De Jesús Treskow, reveló que se encuentran tras la pista de Jonathan González Corporán, de 41 años, como presunto sospechoso del crimen de Caroline Michelle Morales Ramos, de 23 años.

Los hechos ocurrieron el 16 de junio en el apartamento de la víctima localizado en el residencial Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez. Hay testigos que alegaron que lo vieron salir del apartamento después de que, supuestamente, asesinó a la mujer que era madre de dos niños, de 2 y 5 años de edad, y trabajaba cuidando ancianos.

“Sí, tenemos una persona sospechosa en este caso, Jonathan González Corporán; es una persona de 41 años. Esta persona tiene una orden de arresto (por otros cargos), está siendo buscado por la Policía y nos encontramos en la búsqueda para la radicación de cargos”, indicó De Jesús Treskow.

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González Corporán está sentenciado a 69 años de cárcel por un caso de violación a la Ley de Armas de Fuego en octubre del 2016 y una vez se confirmó la sentencia, desapareció su rastro.

“El Tribunal Apelativo le revocó la sentencia, cuando el Departamento de Justicia fue al Tribunal Supremo y confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ordenando el arresto de esta persona”, destacó el funcionario.

No se comentó sobre la teoría de que pudo haber viajado fuera de Puerto Rico.

Si lo has visto, llama a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.