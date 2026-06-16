Personal de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, solicitaron la cooperación de la ciudadanía para localizar a William Núñez Rivera, de 67 años.

El sexagenario fue visto por última vez el 11 de junio, en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce donde vive, según lo reportó ayer en una querella su esposa Diana V. Alicea.

Este fue descrito como de tez trigueña, 5’6″ de estatura, 140 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro. Como seña particular, tiene barba, utiliza espejuelos y no tiene la dentadura superior.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa, pantalón corto y tenis, todos color negro.

Si usted lo ha visto comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 o 2464.