Antes de que la jueza Gema González dictara la sentencia de 129 años de cárcel contra Jensen Medina Cardona, el convicto por el asesinato de Arellys Mercado Ríos tomó un momento para expresarse en el Tribunal de Fajardo.

En su primera vez que toma la palabra en el proceso judicial, Medina Cardona dio su perdón y aseguró que su vida “también corría peligro”.

Esto fue lo que dijo Medina Cardona en el tribunal:

Buenos días honorable, buenos días público presente. Gracias por darme la oportunidad de expresarme, no lo había hecho porque no tenía la oportunidad.

Primero que nada, la mamá de Arellys no se encuentra aquí, pero quiero darle mis más sentido condolencias y el perdón en nombre de Dios, a su familia, a su hermano, su familia que está aquí presente.

Un proceso duro, pero he mantenido la cordura, he tenido fe, por mis viejitos, por mis hijos, hay que seguir hacia adelante y estamos aquí dando frente y ustedes tienen en su poder mi expediente, ahí está mi vida completa, soy un emprendedor, trabajador... ¿Qué le puedo decir? Mi hoja de vida está ahí, nunca he tenido casos con la ley, lo que puedo decir es que en ocasiones pasan situaciones que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones, en este caso estuve en una situación bien difícil y en donde mi vida también corría peligro, en su momento dado se harán sus expresiones, pero hay un proceso que hay que seguirlo y respetarlo, y esas serían mis palabras hacia todo el público, y muchas gracias juez.

Medina Cardona fue declarado culpable el 28 de octubre de 2021. Renunció al derecho constitucional que tenía de que su juicio fuera por jurado, por lo tanto, el fallo de culpabilidad recayó en la jueza.

Mercado Ríos fue asesinada la noche del 18 de agosto de 2019, cuando se suscitó una disputa por un celular en uno de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo.