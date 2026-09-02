El agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, informó que durante la noche de ayer, martes, se localizó en buen estado de salud a Emilianis Yamil Santiago Ortiz, de 18 años.

La menor que se evadió del hogar Freedom Youth Facility, ubicado en la urbanización Flamboyán, en Manatí, fue encontrada en Bayamón, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El personal del Departamento de la Familia se hizo cargo de su custodia.

Según informó la administradora del hogar, Santiago Ortiz, el la tarde del domingo pasado salió a botar la basura con el personal del hogar, se acercó Toyota Cross, color blanco, con dos ocupantes y lo abordó.