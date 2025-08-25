Rescatistas localizaron esta mañana el cadáver de un bañista que ayer, domingo, fue arrastrado por las fuertes corrientes martímas en la playa Mar Chiquita, ubicada en la carretera PR-684, en Manatí.

El fallecido fue identificado como Marvin Dones Arroyo, de 40 años, turista del Estado de New York.

Según informes preliminares, se encontraba en la tarde de disfrutando en la playa junto a su familia cuando fue arrastrado por el fuerte oleaje y se perdió de vista.

El personal de las oficinas Municipales de Manejo de Emergencias y Rescate de Manatí, Vega Baja y Barceloneta trabajaron en su rescate.

El agente José Rosado Correa, del Distrito de Manatí, investigó preliminarmente los sucesos y el agente Carlos Cruz de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se hizo cargo de la pesquisa.