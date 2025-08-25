Localizan cadáver de turista ahogado en playa de Manatí
Ayer, domingo, fue arrestado por las fuertes corrientes marítimas.
Rescatistas localizaron esta mañana el cadáver de un bañista que ayer, domingo, fue arrastrado por las fuertes corrientes martímas en la playa Mar Chiquita, ubicada en la carretera PR-684, en Manatí.
El fallecido fue identificado como Marvin Dones Arroyo, de 40 años, turista del Estado de New York.
Según informes preliminares, se encontraba en la tarde de disfrutando en la playa junto a su familia cuando fue arrastrado por el fuerte oleaje y se perdió de vista.
El personal de las oficinas Municipales de Manejo de Emergencias y Rescate de Manatí, Vega Baja y Barceloneta trabajaron en su rescate.
El agente José Rosado Correa, del Distrito de Manatí, investigó preliminarmente los sucesos y el agente Carlos Cruz de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se hizo cargo de la pesquisa.