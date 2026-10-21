El comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González, desactivó esta noche la Alerta Ashanti tras la localización de Sullymary Vélez Cintrón, de 36 años, quien fue trasladada al cuartel municipal de Yauco en buen estado de salud.

En declaraciones escritas, el funcionario informó que la mujer —reportada desaparecida por su madre, Isabel Cintrón Madera— fue llevada a una institución hospitalaria para la evaluación médica correspondiente, según establecen los protocolos de rigor.

De acuerdo con la querella inicial, Vélez Cintrón fue vista por última vez cuando se bajó del vehículo en el que viajaba en la intersección de las calles Matienzo Cintrón y José Celso Barbosa, en el casco urbano de Yauco.

La Alerta Ashanti es un mecanismo de difusión pública diseñado para solicitar la cooperación ciudadana en la localización de adultos mayores de 18 años desaparecidos cuya seguridad esté comprometida, con condiciones médicas, mentales o físicas diagnosticadas, o cuando se sospeche una desaparición involuntaria. La pesquisa sobre el incidente estuvo a cargo de agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.