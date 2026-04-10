La División de Personas Desaparecidas del CIC de Aguadilla, informó que localizaron en Bayamón a Sorry Luz Torres Rodríguez de 61 años y vecina del residencial José Agustín Aponte, en ese municipio.

Según la información suministrada, el miércoles, 8 de abril, el agente Alexis Rivera, adscrito al Precinto de Bayamón Oeste, notició que habían encontrada a Torres Rodríguez en compañía de la amiga, que vive en la urbanización Brisas de Bayamón.

La mujer, que es una persona sorda, se encuentra en buen estado de salud, según intérpretes de lenguaje de señas.

Torres Rodríguez, había sido reportada desparecida el día 27 de marzo, ya que llevaban tres semanas sin verla.