La Policía dejó sin efecto la Alerta Silver emitida la noche del lunes para dar con el paradero de un paciente de Alzheimer desaparecido en Luquillo, poco después de su activación.

Se informó que Norberto García Díaz, de 75 años, fue localizado en la playa Punta Bandera de Luquillo, “gracias a la efectividad de la Alerta Silver”. Segun se indicó, el hombre se encuentra en buen estado de salud aunque sería trasladado a un hospital para un chequeo de salud, según establece el protocolo en estos casos.

García Díaz desapareció a eso del mediodía del lunes, en la playa La Monserrate de Luquillo, donde compartía con familiares. El septuagenario, residente de Maryland fue reportado desaparecido por su hija, Norma García Santos.

La Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo, cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a esta persona desaparecida.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas con condiciones de Alzheimer u otras demencias. La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.