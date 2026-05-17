La Policía investiga un accidente grave donde una madre y su hijo, un menor de 8 años, resultaron heridos en hechos ocurridos en horas de la madrugada de hoy, domingo, en la carretera PR-402 en Añasco.

Según el informe preliminar de los hechos, mientras Kathyria Acevedo Santos, de 31 años y residente en Añasco, conducía el vehículo Daewoo, modelo Lanos, de color oro del año 2002, por la carretera PR-402, al llegar al kilómetro 1.2 perdió el control y dominio del volante, impactando con la parte frontal del vehículo un poste de concreto.

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Acevedo Santos y su hijo, un menor de 8 años, resultaron heridos, por lo que fueron transportados al CDT de Añasco. Allí fueron atendidos por el Dr. Giovanni Luigi, quien refirio al menor al Hospital Centro Médico de Río Piedras con heridas de gravedad.

A la mujer se le realizará la prueba de alcohol en sangre.

El agente Eduardo González, adscrito a Patrullas Carretera de Mayagüez. está a cargo de la investigación en unión a la fiscal Xiomara Quiles, quien ordenó ocupar el vehiculo para inspección.