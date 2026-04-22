Un hombre de 34 años fue asesinado anoche en el sector Los Collazo del barrio Pugnado Adentro, en Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento de la carretera 155, a eso de las 9:20 p.m.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de Paul J. Navarro Torres, quien fue identificado por sus familiares. El hombre presentaba varias heridas en el cuerpo que le ocasionaron la muerte.

La Policía indicó además que Paul J. Navarro Torres tenía expediente criminal previo desde 2013 por violaciones a la Ley de Armas, entre otros casos. ( Suministrada )

En el lugar, los investigadores ocuparon varios casquillos de bala.

La Policía indicó además que Navarro Torres tenía expediente criminal previo desde 2013 por violaciones a la Ley de Armas, entre otros casos.

La pesquisa quedó a cargo del agente Miguel Barreto, supervisado por la sargento Omayra Arnaldí, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto a la fiscal Glorimar García.