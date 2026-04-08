Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 5:10 a.m. en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-876, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron un auto Kia Forte, color blanco, con múltiples impactos de bala. En el interior del vehículo hallaron el cuerpo del occiso, que aún no ha sido identificado.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.