Un peatón murió atropellado por varios vehículos y su cuerpo quedó desmembrado a eso de las 4:05 de la madrugada de hoy mientras cruzaba por el kilómetro 17.1 la carretera PR-30, en jurisdicción de Juncos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, un hombre que conducía una guagua Toyota Tacoma del año 2012 impactó al peatón, quien acto seguido fue arrollado por otros vehículos.

El conductor de la Tacoma, así como otros dos conductores, se detuvieron en el lugar y se les practicó la prueba de aliento arrojando resultados negativos.

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Por instrucciones de la fiscalía solo el chofer de la camioneta, que fue quien lo impactó primero permaneció en la escena.

Los agentes de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas, encontraron una tarjeta electoral en la que se indica que el peatón tenía 56 años y era vecino del lugar. No obstante, sus familiares tendrán que acudir al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su identificación.

El tránsito fue reabierto dirección de Las Piedras hacia Juncos, a eso de las 8:15 a.m.

La agente Jocelyn Nogueras, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.