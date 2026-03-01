La Policía investiga un asesinato ocurrido esta tarde frente al edificio #3 del residencial Carmen Echevarría, en Gurabo.

Según se informó, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos y una persona herida de bala en el mencionado lugar. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le causaron la muerte.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Carolyn Agosto, del distrito de Gurabo, quien refirió la querella a la División de Homicidios, cuyos agentes se hicieron cargo de la pesquisa en unión al fiscal de turno.