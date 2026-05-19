Un hombre fue asesinado anoche en la avenida Las Cumbres, en Trujillo Alto, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:56 p.m. luego de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron un auto rojo con varios impactos de bala. Dentro del vehículo hallaron el cuerpo baleado del hombre, que al momento no ha sido identificado.

El caso es investigado por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal de turno.