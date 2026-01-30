Un joven de 18 años fue asesinado anoche en el kilómetro 6.7 de la carretera PR-185, en el municipio de Canóvanas, según informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Jonathan Betancourt Balaguer, residente de Canóvanas. El joven tenía expediente criminal por violencia de género.

Ficha policíaca de Jonathan Betancourt Balaguer. ( Suministrada )

Los hechos se reportaron a eso de las 11:42 p.m. tras una llamada al cuadro telefónico del distrito policíaco alertando sobre disparos en el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo baleado de Betancourt Balaguer.

La agente Johana López Santiago, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, investiga el crimen junto a la fiscal Leneabel Alvarado de García.