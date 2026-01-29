Un joven motociclista fue asesinado a tiros anoche mientras transitaba por la carretera PR-3 en Patillas, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 9:26 p.m. en el kilómetro 126.4, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

Al llegar a la escena, los agentes adscritos al distrito de Patillas encontraron el cuerpo de Yadriel Rivas Laboy, de 22 años, quien había sido baleado mientras conducía una motora marca Veloce. El joven murió en el lugar.

El caso fue referido al agente Carlos De León Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quien junto a la fiscal Yohaira Rodríguez Pagán asumió la pesquisa.