Un menor de 17 años resultó herido de bala mientras conducía una motora por la carretera PR-920, en el barrio Jacanas de Yabucoa, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron cerca de las 7:16 de la noche de ayer, sábado, cuando el joven alegó que una persona vestida de negro salió de la maleza y le disparó en varias ocasiones, alcanzándolo en una de sus piernas.

El menor fue transportado en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria, donde el médico de turno diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el área de la tibia.

Posteriormente, fue referido a un hospital del área metropolitana. Su condición fue descrita como estable.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao se hicieron cargo de la pesquisa para esclarecer las circunstancias del ataque.