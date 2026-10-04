Un ciclista menor de edad resultó herido de gravedad luego de ser impactado por una guagua mientras salía de la calle Ismael Cruz y llegaba a una intersección de la carretera PR-422, en el barrio Capá de Moca.

Según la información preliminar que suministró la Policía de Puerto Rico, el accidente ocurrió a eso de las 5:36 de la tarde de ayer, sábado, en el kilómetro 0.2 de la mencionada carretera.

El menor, de 17 años, no se percató de la presencia de una Ford F-150 blanca, del año 2013, que transitaba por la vía de rodaje. Acto seguido, fue impactado por la parte frontal de la guagua, que era conducida por Manuel J. Rosario Guerrero, de 20 años y residente en San Sebastián.

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Tras el impacto, el menor salió expulsado y cayó sobre el pavimento, donde sufrió heridas de gravedad.

Este fue atendido y transportado por paramédicos a un hospital de la región. Allí fue evaluado por el médico de turno, quien posteriormente lo refirió en condición de cuidado a un hospital de la zona metropolitana.

El caso fue consultado con el fiscal Víctor Román Pérez, quien ordenó la toma de medidas y fotografías de la escena, además de una prueba de alcohol mediante aliento al conductor. La prueba arrojó un resultado de 0.00%.

El vehículo involucrado fue llevado a las instalaciones de la División de Tránsito como parte de la investigación.

La investigación estuvo a cargo del agente Iván Y. Ramos Rivera, bajo la supervisión del sargento David Pardo Maisonave, de la división especializada