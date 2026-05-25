Un menor murió y otros cuatro jóvenes resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido anoche frente al Centro de Convenciones, en el kilómetro 2.2 de la carretera PR-818, en el barrio Cibuco, en Corozal, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, el conductor de una guagua Mitsubishi Outlander color verde y del año 2003, identificado como Yadiel Collazo Seguinot de 18 años, transitaba en aparente exceso de velocidad, cuando perdió el control y dominio del volante, lo que provocó que saliera de la ruta hacia un área verde e impactara un poste de madera del tendido eléctrico, volcándose en el lugar.

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En el vehículo viajaban cuatro pasajeros que fueron atendidos por paramédicos en la escena y transportados a una sala de emergencia.

Posteriormente, uno de ellos identificado como Jesús Class Marrero, de 17 años, falleció mientras recibía asistencia médica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado.

El menor se había graduado hace cuatro días de cuarto año de escuela superior. Su muerte enluteció a la comunidad escolar de la escuela Emilio R.Delgado, según publicó Noticentro

Los otros tres pasajeros se encuentran en condición estable al igual que el chofer.

Al conductor se le realizó la prueba de alcohol mediante muestras de sangre, en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, como lo establece el protocolo.

El agente Arnaldo Burgos Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Glorimar García continúan con la investigación.

Acto seguido, el vehículo impactó un poste de madera del tendido eléctrico, lo que provocó que se volcara.

Los cuatro ocupantes fueron atendidos por paramédicos en la escena y transportados a un centro de salud. Posteriormente, uno de los pasajeros, identificado como un menor de 17 años, falleció mientras recibía asistencia médica en el CDT de Dorado.

La investigación está a cargo del agente Arnaldo Burgos Santana y la fiscal Glorimar García.