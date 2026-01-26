Un hombre de 44 años murió en la noche de ayer al chocar contra la esquina de una acera mientras conducía una motora por la carretera PR-115, kilómetro 13.8, en el barrio Ensenada de Rincón.

Según informó la Policía de Puerto Rico, de la investigación surge que Manuel De Jesús Méndez Valentín, conducía una motora marca Zhilong, modelo 200x, color negra, del año 2024, cuando lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio.

Como consecuencia, impactó con la parte frontal la esquina de la acera ubicada en el lado derecho de la vía, saliendo expulsado e impactando un poste de cemento, lo que le ocasionó heridas de gravedad que provocaron su muerte en el acto.

La investigación estuvo a cargo de la agente Melissa Pérez Reilly, bajo la supervisión del sargento José D. Méndez, en unión al fiscal Víctor Román.