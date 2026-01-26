Unos 120 casquillos de diferentes calibres fueron ocupados anoche en la calle Juancho López del barrio Amelia, en Guaynabo, tras una balacera que dejó a una mujer y un hombre heridos mientras transitaban en un vehículo.

Según informó la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona a eso de las 9:23 p.m. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer de 22 años con un impacto en la pelvis y a un hombre de 30 años con cinco balazos en la espalda, ambos dentro de un Toyota Corolla gris.

Los afectados fueron trasladados en un vehículo privado a un hospital en condición estable.

Hasta el momento no se han reportado arrestos y el móvil del incidente permanece bajo investigación.

La pesquisa está a cargo del agente Daniel Ortiz, bajo la supervisión del sargento Héctor Mercado, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales.