Tirotean a pareja mientras transitaban en Guaynabo: ocupan más de 100 casquillos
El perjudicado presentaba cinco balazos en la espalda.
PUBLICIDAD
Unos 120 casquillos de diferentes calibres fueron ocupados anoche en la calle Juancho López del barrio Amelia, en Guaynabo, tras una balacera que dejó a una mujer y un hombre heridos mientras transitaban en un vehículo.
Según informó la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona a eso de las 9:23 p.m. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer de 22 años con un impacto en la pelvis y a un hombre de 30 años con cinco balazos en la espalda, ambos dentro de un Toyota Corolla gris.
Relacionadas
Los afectados fueron trasladados en un vehículo privado a un hospital en condición estable.
Hasta el momento no se han reportado arrestos y el móvil del incidente permanece bajo investigación.
La pesquisa está a cargo del agente Daniel Ortiz, bajo la supervisión del sargento Héctor Mercado, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales.