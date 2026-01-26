Un hombre murió y otras dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas de bala durante una balacera reportada en la tarde del domingo en el barrio Joyuda, en Cabo Rojo.

Según informó la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron a eso de las 5:15 p.m. en el kilómetro 13.10 de la carretera PR-102, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Alexis Correa Ríos, de 30 años y residente de Mayagüez.

De acuerdo con la Uniformada, Correa Ríos poseía expediente criminal.

Relacionado con estos hechos, una mujer y un menor de edad resultaron con heridas de bala y fueron transportados por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área. Al momento, se desconoce la condición de ambos.

La investigación quedó a cargo de la agente Alexandra Alicea, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal Wilfredo Vega Santiago.