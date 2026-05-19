Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente reportado esta madrugada en la carretera PR-2, en Vega Alta, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, el accidente ocurrió a eso de la 1:08 a.m. en el kilómetro 33.6, cuando Carlos Rubén Gómez Andino conducía una motora marca Yiben del año 2023 por la vía.

Las autoridades indicaron que el conductor cayó en un hoyo en la carretera, descrito como una superficie defectuosa, lo que provocó que perdiera el control de la motora y cayera al pavimento.

Al caer también chocó con otra motora, marca Nyc Hound, modelo 150 y de color blanco, que era manejada por Angeirys Nicole Rosa Navarro. La mujer sufrió heridas leves.

Gómez Andino, por su parte, sufrió heridas de gravedad y fue transportado por paramédicos a un hospital. Su condición fue descrita como de cuidado.

La investigación quedó a cargo del agente Ángel Ocasio, adscrito a Patrullas de Carreteras de Manatí, bajo la supervisión del sargento Alfredo Molina y en unión al fiscal Mario Soto.