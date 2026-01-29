Un hombre de 32 años resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito ocurrido al mediodía de ayer en la carretera 164, en el barrio Palmarejo de Corozal, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, el choque se reportó a las 12:05 de la tarde en el kilómetro 14.5 interior de la vía, cuando Tamara D. Ortiz Martínez, de 23 años, conducía un vehículo Suzuki Sidekick negro, año 1998. Al llegar al lugar, presuntamente realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que su vehículo fuera impactado en la parte frontal derecha por una motora Suzuki DR-Z 400 S negra, año 2007.

El motorista, identificado como Emmanuel Matos Morales, de 32 años, sufrió lesiones de gravedad como resultado del impacto y fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde se informó que su condición es de cuidado.

A la conductora del vehículo se le realizó una prueba preliminar de alcohol, la cual arrojó 0.0% en su organismo, mientras que al motorista se le practicó la prueba mediante muestra de sangre.

El agente Luis E. Hernández Vázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigó el accidente, y el fiscal Alberto Cruz ordenó la ocupación de ambos vehículos para fines de investigación.