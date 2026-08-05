Un adulto mayor murió atropellado esta mañana en la intersección de la avenida Las Américas final con la calle Damasco, en Ponce.

De acuerdo con informes preliminares, los hechos se reportaron a las 7:50 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando el peatón cruzaba por la avenida sin tomar las debidas precauciones siendo impactado por el vehículo en el carril izquierdo.

Mientras los paramédicos le daban los primeros auxilios el hombre, que fue identificado como Ernesto Miranda Rivera de 82 años, falleció.

La conductora de 58 años, del vehículo Hyundai Kona del 2018, que lo impactó se detuvo en la escena. La ciudadana arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

El agente Jorge Rivera Santiago, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, tiene a cargo la pesquisa junto a la fiscal Alexandra Aulet.