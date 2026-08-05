Un adulto mayor murió atropellado esta mañana en la intersección de la avenida Las Américas final con la calle Damasco, en Ponce.

De acuerdo con informes preliminares, los hechos se reportaron a las 7:50 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Mientras los paramédicos le daban los primeros auxilios el hombre, que fue identificado como Ernesto Miranda Rivera de 82 años, falleció.

El conductor del vehículo que lo impactó se detuvo en la escena.

El agente Jorge Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal de turno.