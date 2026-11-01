Una conductora murió esta madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en la calle 4 de las Parcelas Macaná en los predios del parque de Guayanilla, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a la 1:53 a.m. de este domingo, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, para reportar el accidente de carácter fatal que involucraba a una guagua marca Mitsubishi Outlander Sport, color gris y del año 2023.

La investigación del agente Edwin Cales Pacheco, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, reveló que mientras Ashley Cristal Arroyo Maldonado, de 32 años, transitaba por el lugar a una velocidad mayor a la permitida, lo cual no le permitió controlar el volante y se desvía hacia la izquierda, donde impactó un muro de cemento.

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La conductora, vecina de Guayanilla, murió a consecuencia de los traumas recibidos, certificaron los paramédicos que acudieron a la escena.