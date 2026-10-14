Un hombre de 51 años murió luego de recibir un disparo mientras otro sujeto presuntamente manipulaba un arma de fuego para limpiarla, en un incidente reportado anoche en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:21 p.m. en la calle Pensacola.

Mientras el hombre manipulaba el arma para limpiarla, esta presuntamente se disparó accidentalmente e hirió a Jorge M. Nazario Rojas.

Nazario Rojas fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su muerte.

La Policía indicó que ambos hombres poseen licencia para portar armas de fuego.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón quedaron a cargo de la investigación, en coordinación con el fiscal de turno.